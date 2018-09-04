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"Монако" не называет сроки возвращения Головина

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин продолжается восстанавливаться после полученного повреждения голеностопа.

В стане монегасков пока не знают, когда футболист сможет принимать участие в играх.

"Сейчас мы не знаем, когда он начнет играть. На неделе мы сообщим о медицинском отчете", — сказали в клубе.

22-летний Головин перешел в "Монако" этим летом из ЦСКА за €30 млн, однако пока не провел ни одного матча за новый клуб из-за полученного повреждения.

"Газета.ру"
Теги: Головин Монако
Сегодня, 10:43
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(1)
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:21) #
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Евгений Буров,
Скорей всего
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 11:00) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Конский сценарий)
Здоровья парню
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 10:49) #
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  •  (9)

СКОРО АРЕНДА В ЦСКА-ЖДЕТ wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
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