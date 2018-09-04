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"Жирона" и "Барселона" сыграют матч чемпионата Испании в Майами 27 января

Матч 21-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Барселоной" пройдет в Майами 27 января на стадионе Hard Rock Stadium, сообщает Sport.es.

Решение о проведении как минимум одного матча чемпионата Испании на территории США связано с партнерским соглашением продвижению футбола в Северной Америке. 1500 владельцев абонементов "Жироны" получат бесплатные авиабилеты до места проведения матча, а также им будет оплачена одна ночь проживания в одном из отелей Флориды.
Теги: Жирона Барселона
Сегодня, 14:14
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№2 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 14:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А почему не на Ахмат-арене ?
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 14:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Прикольно. Вот что значит быть владельцем футбольного абонемента!
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
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