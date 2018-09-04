В "Барселоне" рассказали, когда Месси завершит карьеру

Директор "Барселоны" Арьедо Брайда поделился мнением о будущем в клубе нападающего Лионеля Месси.По словам функционера, сине-гранатовые не ищут замену своему лидеру, поскольку тот еще долгие годы будет выступать в составе каталонцев."Месси – незаменимый чемпион. И он молод в душе. Думаю, он доиграет до сорока лет, как Франческо Тотти (бывший игрок "Ромы"). Поэтому "Барселона" и не думает, кем заменить его. Он незаменим.В клубе даже не рассматривают вариант, что он может в ближайшее время завершить карьеру. Я долго смотрю футбол, и Месси – один из тех, кто впечатлил меня, возможно, даже сильнее всех. У него впереди еще много времени, он еще молод", – приводит слова Брайды Mundo Deportivo.