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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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В "Барселоне" рассказали, когда Месси завершит карьеру
Директор "Барселоны" Арьедо Брайда поделился мнением о будущем в клубе нападающего Лионеля Месси.
По словам функционера, сине-гранатовые не ищут замену своему лидеру, поскольку тот еще долгие годы будет выступать в составе каталонцев.
"Месси – незаменимый чемпион. И он молод в душе. Думаю, он доиграет до сорока лет, как Франческо Тотти (бывший игрок "Ромы"). Поэтому "Барселона" и не думает, кем заменить его. Он незаменим.
В клубе даже не рассматривают вариант, что он может в ближайшее время завершить карьеру. Я долго смотрю футбол, и Месси – один из тех, кто впечатлил меня, возможно, даже сильнее всех. У него впереди еще много времени, он еще молод", – приводит слова Брайды Mundo Deportivo.
"Газета.ру"
По словам функционера, сине-гранатовые не ищут замену своему лидеру, поскольку тот еще долгие годы будет выступать в составе каталонцев.
"Месси – незаменимый чемпион. И он молод в душе. Думаю, он доиграет до сорока лет, как Франческо Тотти (бывший игрок "Ромы"). Поэтому "Барселона" и не думает, кем заменить его. Он незаменим.
В клубе даже не рассматривают вариант, что он может в ближайшее время завершить карьеру. Я долго смотрю футбол, и Месси – один из тех, кто впечатлил меня, возможно, даже сильнее всех. У него впереди еще много времени, он еще молод", – приводит слова Брайды Mundo Deportivo.
"Газета.ру"
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