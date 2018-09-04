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В "Барселоне" рассказали, когда Месси завершит карьеру

Директор "Барселоны" Арьедо Брайда поделился мнением о будущем в клубе нападающего Лионеля Месси.

По словам функционера, сине-гранатовые не ищут замену своему лидеру, поскольку тот еще долгие годы будет выступать в составе каталонцев.

"Месси – незаменимый чемпион. И он молод в душе. Думаю, он доиграет до сорока лет, как Франческо Тотти (бывший игрок "Ромы"). Поэтому "Барселона" и не думает, кем заменить его. Он незаменим.

В клубе даже не рассматривают вариант, что он может в ближайшее время завершить карьеру. Я долго смотрю футбол, и Месси – один из тех, кто впечатлил меня, возможно, даже сильнее всех. У него впереди еще много времени, он еще молод", – приводит слова Брайды Mundo Deportivo.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 15:43
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№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 17:32) #
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Болеет за:
«Реал»
Тотти - бывший игрок Ромы) если кто-то не знает, кто такой Франческо Тотти, то ему не место на этом сайте, поэтому можно было и не уточнять)
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
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