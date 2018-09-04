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Агент Головина: восстановление Александра идёт согласно намеченному графику

Олег Артёмов, агент Александра Головина, рассказал о том, как идёт восстановление российского полузащитника "Монако", 8 августа получившего надрыв связки голеностопа.

"Пока Александр Головин занимается по индивидуальной программе. Через некоторое время он должен приступить к работе с мячом. Восстановление идёт согласно намеченному графику", - цитирует Артёмова "Чемпионат.сом".
Теги: Головин Монако
Сегодня, 18:21
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