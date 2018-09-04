Неймар дал неутешительный прогноз для "Ливерпуля"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что английский "Ливерпуль" не попадет в четверку лучших команд Английской премьер-лиги."Предугадать что-то непросто, но я уверен, что победит "Манчестер Сити". Вторым по итогам сезона станет "Манчестер Юнайтед", а третьим будет лондонский "Челси". Думаю, четверку замкнет "Тоттенхэм Хотспур". "Ливерпуль" не попадет в четверку лучших команд АПЛ", — приводит слова Неймара Daily Express.