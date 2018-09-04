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Неймар дал неутешительный прогноз для "Ливерпуля"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что английский "Ливерпуль" не попадет в четверку лучших команд Английской премьер-лиги.

"Предугадать что-то непросто, но я уверен, что победит "Манчестер Сити". Вторым по итогам сезона станет "Манчестер Юнайтед", а третьим будет лондонский "Челси". Думаю, четверку замкнет "Тоттенхэм Хотспур". "Ливерпуль" не попадет в четверку лучших команд АПЛ", — приводит слова Неймара Daily Express.

"Газета.ру"
Теги: Неймар Ливерпуль
Сегодня, 19:27
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(4)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:10) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи Неймару в номинации на Золотой мяч в этом году, четвертое место будет твое.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:49) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уважаю Неймара. Отличный актер, непонятно зачем занимающийся футболом.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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