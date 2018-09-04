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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Неймар дал неутешительный прогноз для "Ливерпуля"
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что английский "Ливерпуль" не попадет в четверку лучших команд Английской премьер-лиги.
"Предугадать что-то непросто, но я уверен, что победит "Манчестер Сити". Вторым по итогам сезона станет "Манчестер Юнайтед", а третьим будет лондонский "Челси". Думаю, четверку замкнет "Тоттенхэм Хотспур". "Ливерпуль" не попадет в четверку лучших команд АПЛ", — приводит слова Неймара Daily Express.
"Газета.ру"
"Предугадать что-то непросто, но я уверен, что победит "Манчестер Сити". Вторым по итогам сезона станет "Манчестер Юнайтед", а третьим будет лондонский "Челси". Думаю, четверку замкнет "Тоттенхэм Хотспур". "Ливерпуль" не попадет в четверку лучших команд АПЛ", — приводит слова Неймара Daily Express.
"Газета.ру"
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