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Тренер "Лиона" погнался за фанатом, оскорбившим его дочь (видео)

Тренер "Лиона" погнался за фанатом, оскорбившим его дочь (видео)

Главный тренер французского "Лиона" Брюно Женезьо стал участником уличного конфликта. Он погнался за фанатом, оскорбившим его дочь

В интернете появилось видео, на котором Женезьо гонится за неизвестным человеком. Позднее сообщили, что один из фанатов увидел отдыхающего с семьей в ресторане тренера и начал оскорблять его дочь. Чем закончился конфликт, неизвестно.


"Лион", в котором работает Женезьо, поддержал специалиста:

- "Лион" со вчерашнего дня оказывает поддержку Брюно Женезьо и его семье в связи с инцидентом, произошедшим в субботу.

Мы самым решительным образом осуждаем этот инцидент. Клуб не хотел давать комментарии ранее, чтобы не поддерживать шумиху, которую некоторые пытались создать, – заявили представители французского клуба.

фото: isport.ua
Теги: Лион
Сегодня, 20:41
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№16 Написал: mashkovkolya (Сегодня, 22:32) #
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online

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Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
№15 Написал: АБВ М (Сегодня, 21:38) #
  • +1
  •  (1)

Прочитал 2 версии ,но сложно,сказать как-то однозначно! И вмешиваться в чужие разборки неправильно и оставаться в стороне,когда быдло на твоих глазах беспределит,тоже неправильно! Хорошо,когда много адекватных людей рядом. Тогда все проблемы можно решить более менее по справедливости!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№14 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь, догнал!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№13 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:27) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Мужик
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№12 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: FanatFCSM
Это не их дело, что и кто сказал про чью то дочь.

Ну-ну. Если тебя будет избивать толпа гопников, пусть прохожие проходят мимо. Или даже посмеются. Это же не их дело. Как ты небось будешь рад этому, ведь твои представления о мире сойдутся с реальностью.

Ты живешь в каком то манямирке, если не понимаешь, что так и будет, так как никто не хочет проблем. А если у тебя комплекс супергероя, то не надо винить других, что они не ходят по улице и не ловят плохих людей.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№11 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 21:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Александр Иванов
Ты сравниваешь оскорбления с изнасилованием? оскорбления несут угрозу здоровью и жизни что ли

Я утрировал, для ясности. Но суть та же самая - дашь ли ты добровольно причинить себе ущерб, только потому, что противник сильнее тебя?

А как это связано с оскорблениями? Какой ущерб они наносят тебе, помимо морального?)
Ты смешал моральный урон с физическим - это чушь) Если какой-то амбал пройдёт миом тебя и скажет "Подвинься, щенок!", ты не возразишь, полагаю, и уж точно не пойдёшь с ним драться, потому что если ты это сделаешь, то произойдёт то, что ты утрируешь для ясности -урон здоровью))
Так же и тут - а) кому какое дело до чёрт знает кого? б) Никакого физического урона никто не получил, а следовательно и всё негодование к игнорированию окружающими бессмысленно)
Да хорош, ты же уже понимаешь, что я имею ввиду!
Возможно, что ты - отец и это стало причиной твоего негодования, но представь, что при тебе оскорбили мою дочь - чего, побежишь ловить засранца, или ты только более-менее известным людям помогаешь?))
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№10 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Иванов
Ты сравниваешь оскорбления с изнасилованием? оскорбления несут угрозу здоровью и жизни что ли

Я утрировал, для ясности. Но суть та же самая - дашь ли ты добровольно причинить себе ущерб, только потому, что противник сильнее тебя?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 21:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Цитата: Александр Иванов
А если кто-то здоровее тебя, то ты не обращаешь внимания?

Идиотский вопрос. Ты дашь себя изнасиловать, если насильник будет здоровее тебя?

Ты сравниваешь оскорбления с изнасилованием? оскорбления несут угрозу здоровью и жизни что ли?)) Фига ты)

Цитата: FanatFCSM
Цитата: Черный Лис
Цитата: FanatFCSM
Ты если на улице услышал оскорбления незнакомого тебе человека, то сразу бьёшь морду этому человеку? Быдло-бомжара.

Нет, если я слышу оскорбления в адрес своей дочери, я калечу этого незнакомого человека. Тебе не понять, дрыщ.

Вот именно, что ТЫ.
Я ничего не говорил про тренера, который побежал за этим чуваком, но ты кинул претензию "Почему все стоят и смеются, а не помогают ловить его?"
Это не их дело, что и кто сказал про чью то дочь.

Кстати-то))) Я тоже бегаю за всеми, если слышу, как они кого-то оскорбляют)

Цитата: Черный Лис
Цитата: FanatFCSM
Это не их дело, что и кто сказал про чью то дочь.

Ну-ну. Если тебя будет избивать толпа гопников, пусть прохожие проходят мимо. Или даже посмеются. Это же не их дело. Как ты небось будешь рад этому, ведь твои представления о мире сойдутся с реальностью.

Ты в крайности какие-то бросаешься. Твои примеры несут в себе угрозу жизни, оскорбления - нет.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№8 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:01) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanatFCSM
Это не их дело, что и кто сказал про чью то дочь.

Ну-ну. Если тебя будет избивать толпа гопников, пусть прохожие проходят мимо. Или даже посмеются. Это же не их дело. Как ты небось будешь рад этому, ведь твои представления о мире сойдутся с реальностью.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 21:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Иванов
Цитата: Черный Лис
Цитата: FanatFCSM
Ты если на улице услышал оскорбления незнакомого тебе человека, то сразу бьёшь морду этому человеку? Быдло-бомжара.

Нет, если я слышу оскорбления в адрес своей дочери, я калечу этого незнакомого человека. Тебе не понять, дрыщ.

А если кто-то здоровее тебя, то ты не обращаешь внимания?

Если ребёнок - одно дело, если взрослая - может она заслужила. Тут нужно разбираться, а не бегать за людьми, да и куда это старое ведро вообще рыпнулось.

Цитата: Черный Лис
Цитата: Александр Иванов
А если кто-то здоровее тебя, то ты не обращаешь внимания?

Идиотский вопрос.

Вполне логичный вопрос. Просто писать, что ты кого-то калечишь - тоже идиотизм. Сначала, быть может, стоит разбираться в ситуации? Если твоя дочь, избалованная баблом, ведёт блядский образ жизни, то она вполне может быть и блядью, так что не нужно принимать чью-то сторону. не зная деталей.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№6 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:58) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Иванов
А если кто-то здоровее тебя, то ты не обращаешь внимания?

Идиотский вопрос. Ты дашь себя изнасиловать, если насильник будет здоровее тебя?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 20:57) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: FanatFCSM
Ты если на улице услышал оскорбления незнакомого тебе человека, то сразу бьёшь морду этому человеку? Быдло-бомжара.

Нет, если я слышу оскорбления в адрес своей дочери, я калечу этого незнакомого человека. Тебе не понять, дрыщ.

Вот именно, что ТЫ.
Я ничего не говорил про тренера, который побежал за этим чуваком, но ты кинул претензию "Почему все стоят и смеются, а не помогают ловить его?"
Это не их дело, что и кто сказал про чью то дочь.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№4 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 20:57) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Цитата: FanatFCSM
Ты если на улице услышал оскорбления незнакомого тебе человека, то сразу бьёшь морду этому человеку? Быдло-бомжара.

Нет, если я слышу оскорбления в адрес своей дочери, я калечу этого незнакомого человека. Тебе не понять, дрыщ.

А если кто-то здоровее тебя, то ты не обращаешь внимания?
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:54) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanatFCSM
Ты если на улице услышал оскорбления незнакомого тебе человека, то сразу бьёшь морду этому человеку? Быдло-бомжара.

Нет, если я слышу оскорбления в адрес своей дочери, я калечу этого незнакомого человека. Тебе не понять, дрыщ. Твою девчонку трахнут у тебя на глазах, и ты еще спасибо скажешь.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 20:49) #
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Догнал хоть? Надо было уепать 3,14дораса. А кретины вокруг ржут, нет чтобы помочь мужику поймать гниду...

Ты если на улице услышал оскорбления незнакомого тебе человека, то сразу бьёшь морду этому человеку? Быдло-бомжара.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:45) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Догнал хоть? Надо было уепать 3,14дораса. А кретины вокруг ржут, нет чтобы помочь мужику поймать гниду...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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