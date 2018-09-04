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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Тренер "Лиона" погнался за фанатом, оскорбившим его дочь (видео)
Главный тренер французского "Лиона" Брюно Женезьо стал участником уличного конфликта. Он погнался за фанатом, оскорбившим его дочь
В интернете появилось видео, на котором Женезьо гонится за неизвестным человеком. Позднее сообщили, что один из фанатов увидел отдыхающего с семьей в ресторане тренера и начал оскорблять его дочь. Чем закончился конфликт, неизвестно.
"Лион", в котором работает Женезьо, поддержал специалиста:
- "Лион" со вчерашнего дня оказывает поддержку Брюно Женезьо и его семье в связи с инцидентом, произошедшим в субботу.
Мы самым решительным образом осуждаем этот инцидент. Клуб не хотел давать комментарии ранее, чтобы не поддерживать шумиху, которую некоторые пытались создать, – заявили представители французского клуба.
фото: isport.ua
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