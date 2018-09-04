Тренер "Лиона" погнался за фанатом, оскорбившим его дочь (видео)

Главный тренер французского "Лиона" Брюно Женезьо стал участником уличного конфликта. Он погнался за фанатом, оскорбившим его дочьВ интернете появилось видео, на котором Женезьо гонится за неизвестным человеком. Позднее сообщили, что один из фанатов увидел отдыхающего с семьей в ресторане тренера и начал оскорблять его дочь. Чем закончился конфликт, неизвестно."Лион", в котором работает Женезьо, поддержал специалиста:- "Лион" со вчерашнего дня оказывает поддержку Брюно Женезьо и его семье в связи с инцидентом, произошедшим в субботу.Мы самым решительным образом осуждаем этот инцидент. Клуб не хотел давать комментарии ранее, чтобы не поддерживать шумиху, которую некоторые пытались создать, – заявили представители французского клуба.фото: isport.ua