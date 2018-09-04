За сборную Дании будут играть любители и футзалисты

Сборная Дании в грядущих матчах против Словакии и Уэльса будет представлена игроками полупрофессиональных лиг и футзалистами. Это вынужденное решение Федерации футбола Дании, поскольку часть футболистов отказывается ехать в сборную по причине недовольства контрактами насчет имиджевых прав. Федерация заключила их в то время, как у футболистов есть личные контракты.В первую команду страны были вызваны игроки, представляющие третий дивизион Дании, а также два футзалиста, сообщает издание Ekstra Bladet.К бойкоту присоединился главный тренер сборной Дании Оге Харейде.фото: sport.bigmir.net