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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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За сборную Дании будут играть любители и футзалисты
Сборная Дании в грядущих матчах против Словакии и Уэльса будет представлена игроками полупрофессиональных лиг и футзалистами. Это вынужденное решение Федерации футбола Дании, поскольку часть футболистов отказывается ехать в сборную по причине недовольства контрактами насчет имиджевых прав. Федерация заключила их в то время, как у футболистов есть личные контракты.
В первую команду страны были вызваны игроки, представляющие третий дивизион Дании, а также два футзалиста, сообщает издание Ekstra Bladet.
К бойкоту присоединился главный тренер сборной Дании Оге Харейде.
фото: sport.bigmir.net
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