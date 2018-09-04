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За сборную Дании будут играть любители и футзалисты

За сборную Дании будут играть любители и футзалисты

Сборная Дании в грядущих матчах против Словакии и Уэльса будет представлена игроками полупрофессиональных лиг и футзалистами. Это вынужденное решение Федерации футбола Дании, поскольку часть футболистов отказывается ехать в сборную по причине недовольства контрактами насчет имиджевых прав. Федерация заключила их в то время, как у футболистов есть личные контракты.

В первую команду страны были вызваны игроки, представляющие третий дивизион Дании, а также два футзалиста, сообщает издание Ekstra Bladet.

К бойкоту присоединился главный тренер сборной Дании Оге Харейде.

фото: sport.bigmir.net
Теги: сборная Дании
Сегодня, 22:39
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№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:42) #
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Что -то мне это напоминает..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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