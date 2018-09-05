Тренер "Реала" высказался об увольнении с поста наставника сборной Испании

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги заявил, что не жалеет об увольнении с поста наставника сборной Испании перед стартом чемпионата мира 2018 года в России.Испанская федерация отправила специалиста в отставку, так как Лопетеги договорился о переходе в "Реал" после мундиаля, не оповестив об этом руководство."Я просто принял решение, и поступил бы так же снова. Я сделал это самым честным образом и ни о чем не жалею.Я очень рад быть тренером "Реала", у нас особенный вызов и большие цели. То, что случилось, изменить нельзя. Я не хочу вспоминать былое, я объяснил свою позицию на презентации и мое мнение не изменилось. Я настаиваю, что решение согласиться на работу в «Реале» было верным. И я бы его повторил", — цитирует Лопетеги Onda Cera.