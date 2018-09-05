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Вратарь "Фулхэма" вызван в сборную Англии

Голкипер "Фулхэма" Маркус Беттинелли впервые вызван в сборную Англии.

В первом матче в Лиге наций сборная Англии сыграет с Испанией (8 сентября), а также проведет товарищеский матч с Швейцарией (11 сентября).
Теги: Фулхэм Сборная Англии
Сегодня, 04:40
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