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Юрий Белоус рад, что Смолова не вызвали в сборную России

Бывший вице-президент московского "Локомотива" Юрий Белоус положительно воспринял факт того, что нападающий Федор Смолов не был вызван в сборную России на матчи против Турции и Чехии.

"Смолов только набирает игровую форму. Тренер национальной команды не зря не вызвал его на сбор. Ему дают возможность освоиться и сыграться с партнерами в новом клубе. Уверен, он наберет кондиции, но для этого ему должно быть комфортно. Не стоит забывать, что у него был негативный опыт в московском "Динамо", - цитирует Белоуса "Известия".
Теги: Белоус Смолов Сборная России
Сегодня, 05:14
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