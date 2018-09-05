Турцию и Россию на Лиге наций обслужат португальские рефери

Стали известны имена судейской бригады, которая будет обслуживать матч Лиги наций между Турцией и Россией, сообщает пресс-служба УЕФА.Главным судьей назначен португалец Артур Диаш. Ассистентами арбитра будут его соотечественники Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительными ассистентами рефери назначены португальцы Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру, резервным арбитром — Бруну Родригеш.Матч состоится на стадионе "Шенол Гюнеш" в Трабзоне 7 сентября.