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Турцию и Россию на Лиге наций обслужат португальские рефери

Стали известны имена судейской бригады, которая будет обслуживать матч Лиги наций между Турцией и Россией, сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным судьей назначен португалец Артур Диаш. Ассистентами арбитра будут его соотечественники Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительными ассистентами рефери назначены португальцы Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру, резервным арбитром — Бруну Родригеш.

Матч состоится на стадионе "Шенол Гюнеш" в Трабзоне 7 сентября.
Теги: Сборная Турции Сборная России
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