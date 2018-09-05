Люк Шоу: я реально мог потерять ногу

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что мог потерять ногу после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против голландского "ПСВ"."Не буду врать, иногда я думал о том, что могу закончить с футболом. Однако меня окружали семья и друзья, которые помогли мне пройти через это. Никто об этом не знает, но я действительно был близок к тому, чтобы потерять ногу. Врач рассказал мне об этом лишь спустя полгода. Меня хотели отправить на самолете из Эйндховена в Манчестер. Если бы они это сделали, я, скорее всего, лишился бы ноги из-за сгустков крови в ней. У меня есть два шрама от надрезов, через которые врачи доставали эти сгустки", — цитирует Шоу Sky Sports.