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Лионель Месси: мне нужно работать над пенальти

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему можно больше тренировать удар с пенальти.

"Мне нужно работать над пенальти. Быть более эффективным. Это очень сложный элемент. Одно дело тренировать удар, совсем другое – исполнять в играх. У тебя может быть план, как именно пробить, но воплотить это в жизнь не всегда получается", - цитирует Месси Catalunya Radio.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 14:49
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