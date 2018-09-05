Лионель Месси: мне нужно работать над пенальти

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему можно больше тренировать удар с пенальти."Мне нужно работать над пенальти. Быть более эффективным. Это очень сложный элемент. Одно дело тренировать удар, совсем другое – исполнять в играх. У тебя может быть план, как именно пробить, но воплотить это в жизнь не всегда получается", - цитирует Месси Catalunya Radio.