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Терри может подписать контракт с "Манчестер Юнайтед"

Бывший игрок "Челси" Джон Терри может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает издание talkSPORT.

В "МЮ" считают возрастного футболиста достойной кандидатурой на позицию центрального защитника.

Переходу может поспособствовать главный тренер команды Жозе Моуринью, с которым Терри ранее работал.

Раннее сообщалось, что "Спартак" интересуется услугами английского игрока.
Теги: Терри Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:11
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№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:27) #
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Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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