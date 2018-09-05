Терри может подписать контракт с "Манчестер Юнайтед"

Бывший игрок "Челси" Джон Терри может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает издание talkSPORT.В "МЮ" считают возрастного футболиста достойной кандидатурой на позицию центрального защитника.Переходу может поспособствовать главный тренер команды Жозе Моуринью, с которым Терри ранее работал.Раннее сообщалось, что "Спартак" интересуется услугами английского игрока.