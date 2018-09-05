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Марсело: останусь в "Реале" до конца карьеры

Защитник мадридского "Реала" рассказал о том, что он останется в стане "сливочных" до конца своей карьеры:

- Я слышал множество глупостей. Я останусь в "Реале" до конца своей карьеры. Некоторые люди становятся лидерами общественного мнения и рассказывают о вещах, которых просто не существует. Я видел и читал много ерунды, — приводит слова футболиста издание Football Italia.
Теги: Реал Марсело
Вчера, 23:56
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