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Альваро Мората: не верил, что Роналду уйдет из "Реала" в "Ювентус"

Бывший нападающий "Реала" и "Ювентуса" Альваро Мората, который находится в расположении сборной Испании поделился мнением об уходе Криштиану Роналду из мадридского клуба в туринский.

"Я не верил в это, думал, он продлит контракт, пока не поговорил с менеджером "Ювентуса". Он сказал мне, что они собираются купить Роналду. Я все равно не верил.

Не думаю, что он ушел из "Реала" из-за партнеров по команде или плохой атмосферы в раздевалке. Возможно, однажды он расскажет нам, почему он ушел", — цитирует Морату Cadena Ser.

Sport24
Теги: Мората Ювентус Роналду Реал
Сегодня, 00:28
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