37-летний Аршавин выиграл очередную награду в Казахстане

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам августа.37-летний игрок победил по итогам голосования главных тренеров команд премьер-лиги."Кайрат" после 23 проведенных туров занимает второе место в турнирной таблице. На счету Аршавина девять голов в нынешнем розыгрыше турнира.