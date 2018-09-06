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37-летний Аршавин выиграл очередную награду в Казахстане

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам августа.

37-летний игрок победил по итогам голосования главных тренеров команд премьер-лиги.

"Кайрат" после 23 проведенных туров занимает второе место в турнирной таблице. На счету Аршавина девять голов в нынешнем розыгрыше турнира.

Профессиональная футбольная лига Казахстана
Теги: Кайрат Аршавин
Сегодня, 09:29
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(1)
№3 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 10:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
!!!+++
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№2 Написал: teacher (Сегодня, 10:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я - туляк
Аршавин и в 37 - Аршавин. Легенда российского футбола. По-больше бы нам таких мастеров.

Да уж!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Я - туляк Орехово-Зуево (Сегодня, 09:49) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Аршавин и в 37 - Аршавин. Легенда российского футбола. По-больше бы нам таких мастеров.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
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