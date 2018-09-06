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Александр Головин приступил к работе с мячом

Полузащитник сборной России Александр Головин приступил к работе с мячом в составе "Монако".

Напомним, что в начале августа экс-армеец получил травму голеностопа на одном из занятий своего нового клуба.
Теги: Головин Монако
Сегодня, 16:26
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