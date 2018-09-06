Победитель Евро-2008 в составе сборной Испании завершил карьеру

Бывший защитник сборной Испании Фернандо Наварро принял решение завершить карьеру в возрасте 36 лет, сообщает AS. Футболист сыграл более 500 матчей за карьеру.Наварро провел 2 матча за сборную Испании и в ее составе стал чемпионом Европы в 2008 году.