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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Казахстан дома уступил сборной Грузии
В матче 1-го тура нового турнира - Лиги наций - Казахстан на своем поле потерпел поражение от Грузии.
Лига наций УЕФА
1 тур
Казахстан – Грузия 0:2
Гол: Чакветадзе, 69, Малый, 74 (авто.)
Казахстан: Эрич, Шомко, Малый, Бейсебеков, Постников, Мужиков, Куат (Турусбек, 76), Исламхан (Зfинутдинов, 81), Жуков, Щеткин, Муртазаев (Сеидахмет, 88)
Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Канкава, Меребашвили, Квеквескири, Казаишвили, Чакветадзе (Окриашвили, 75), Квилитая (Гвилия, 65)
Предупреждения: Наваловский, 7, Куат, 45+1
Лига наций УЕФА
1 тур
Казахстан – Грузия 0:2
Гол: Чакветадзе, 69, Малый, 74 (авто.)
Казахстан: Эрич, Шомко, Малый, Бейсебеков, Постников, Мужиков, Куат (Турусбек, 76), Исламхан (Зfинутдинов, 81), Жуков, Щеткин, Муртазаев (Сеидахмет, 88)
Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Канкава, Меребашвили, Квеквескири, Казаишвили, Чакветадзе (Окриашвили, 75), Квилитая (Гвилия, 65)
Предупреждения: Наваловский, 7, Куат, 45+1
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