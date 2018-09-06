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Казахстан дома уступил сборной Грузии

В матче 1-го тура нового турнира - Лиги наций - Казахстан на своем поле потерпел поражение от Грузии.

Лига наций УЕФА

1 тур

Казахстан – Грузия 0:2

Гол: Чакветадзе, 69, Малый, 74 (авто.)

Казахстан: Эрич, Шомко, Малый, Бейсебеков, Постников, Мужиков, Куат (Турусбек, 76), Исламхан (Зfинутдинов, 81), Жуков, Щеткин, Муртазаев (Сеидахмет, 88)

Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Канкава, Меребашвили, Квеквескири, Казаишвили, Чакветадзе (Окриашвили, 75), Квилитая (Гвилия, 65)

Предупреждения: Наваловский, 7, Куат, 45+1
Теги: Сборная Казахстана Сборная Грузии
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