Серхио Бускетс близок к продлению контракта с "Барселоной"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс подпишет с клубом новое соглашение. Об этом сообщает Mundo Deportivo.Согласно условиям контракта, сумма отступных за хавбека повысится с 200 миллионов евро до 500 миллионов евро. Кроме того, увеличится его заработная плата.Бускетс выступает за "Барселону" с 2008 года.