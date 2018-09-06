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Серхио Бускетс близок к продлению контракта с "Барселоной"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс подпишет с клубом новое соглашение. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно условиям контракта, сумма отступных за хавбека повысится с 200 миллионов евро до 500 миллионов евро. Кроме того, увеличится его заработная плата.

Бускетс выступает за "Барселону" с 2008 года.
Теги: Бускетс Барселона
Сегодня, 19:43
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