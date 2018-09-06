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Ян Дюрица стал игроком пражской "Дуклы"

Бывший защитник "Локомотива" Ян Дюрица перешел в "Дуклу", сообщает официальный сайт чешского клуба.

36-летний футболист выступал за красно-зеленых с 2009 по 2016 год.
Теги: Дюрица
Сегодня, 20:29
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