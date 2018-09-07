Новости партнеров

Украина благодаря голу Зинченко обыграла Чехию

Сборная Чехии дома в матче Лиги наций проиграла Украине (1:1).

Лига наций УЕФА

1 тур

Чехия – Украина 1:2

Голы: Шик, 4, Коноплянка, 45+1, Зинченко 90+3

Чехия: Вацлик, Селасси, Брабец, Борил, Кадержабек, Калас, Гушбауэр, Сикора (Горжава, 90+3), Соучек, Крменчик (Змрхаль, 46), Шик (Тецль, 83)

Украина: Пятов, Кривцов, Ракицкий, Матвиенко, Караваев, Марлос, Степаненко, Коноплянка (Цыганков, 77), Малиновский, Ярмоленко (Зинченко, 66), Яремчук (Селезнёв, 85)
()
Предупреждения: Гушбауэр, 21, Соучек, 53
Теги: Сборная Украины Сборная Чехии
Сегодня, 00:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.