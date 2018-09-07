"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении Адриена Рабьо

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо может стать игроком "Манчестер Сити", информирует Goal.В услугах 23-летнего футболиста заинтересован лично Хосеп Гвардиола.Рабьо выступает за "ПСЖ" с 2012 года. В составе парижан он 5 раз становился чемпионом Франции.