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"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении Адриена Рабьо

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо может стать игроком "Манчестер Сити", информирует Goal.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован лично Хосеп Гвардиола.

Рабьо выступает за "ПСЖ" с 2012 года. В составе парижан он 5 раз становился чемпионом Франции.
Теги: Рабьо Манчестер Сити ПСЖ Трансферы
Сегодня, 01:13
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