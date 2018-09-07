"Манчестер Сити" и "Челси" интересуются 16-летним талантом из США

16-летний защитник клуба "Атланта Юнайтед", выступающего в MLS, Джордж Белло претендует на продолжение карьеры в Английской премьер-лиге (АПЛ).По информации издания Calciomercato, на молодое дарование претендуют "Манчестер Сити" и лондонский "Челси". По имеющимся у источника данным, руководство "горожан" уже рассматривало возможность приобретения футболиста.Белло родился в Нигерии, но переехал в Соединенные Штаты в детском возрасте и дебютировал в первой команде за "Аталанту" в минувшие выходные. Рыночная стоимость молодого игрока оценивается в €100 тысяч.