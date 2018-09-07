Диего Марадонна возобновит свою тренерскую карьеру в клубе второго мексиканского дивизиона

Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона стал главным тренером мексиканского клуба "Дорадос"."Дорадос" выступают во втором мексиканском дивизионе и, набрав 3 очка в 6 матчах, занимают 13-е место в таблице.В мае Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо".