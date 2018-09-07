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Диего Марадонна возобновит свою тренерскую карьеру в клубе второго мексиканского дивизиона

Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона стал главным тренером мексиканского клуба "Дорадос".

"Дорадос" выступают во втором мексиканском дивизионе и, набрав 3 очка в 6 матчах, занимают 13-е место в таблице.

В мае Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо".

ФК "Дорадос"
Теги: Марадона
Сегодня, 08:17
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