Во вчерашнем матче с чехами впервые за 10 лет в составе сборной Украины не было ни одного игрока киевского "Динамо"

Сборная Украины во вчерашней игре Лиги наций обыграла Чехию (2:1).В стартовом составе на этот матч не было ни одного игрока киевского "Динамо".Игроков киевлян не было впервые с 1 июня 2008 года, когда команда обыграла Швецию (1:0).