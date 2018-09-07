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Во вчерашнем матче с чехами впервые за 10 лет в составе сборной Украины не было ни одного игрока киевского "Динамо"

Сборная Украины во вчерашней игре Лиги наций обыграла Чехию (2:1).

В стартовом составе на этот матч не было ни одного игрока киевского "Динамо".

Игроков киевлян не было впервые с 1 июня 2008 года, когда команда обыграла Швецию (1:0).

СЭ
Теги: сборная Украины Сборная Чехии Динамо Киев
Сегодня, 08:37
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