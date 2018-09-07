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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Во вчерашнем матче с чехами впервые за 10 лет в составе сборной Украины не было ни одного игрока киевского "Динамо"
Сборная Украины во вчерашней игре Лиги наций обыграла Чехию (2:1).
В стартовом составе на этот матч не было ни одного игрока киевского "Динамо".
Игроков киевлян не было впервые с 1 июня 2008 года, когда команда обыграла Швецию (1:0).
СЭ
В стартовом составе на этот матч не было ни одного игрока киевского "Динамо".
Игроков киевлян не было впервые с 1 июня 2008 года, когда команда обыграла Швецию (1:0).
СЭ
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