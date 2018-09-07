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Харри Кейн признан спортсменом года в Великобритании по версии GQ

Нападающий сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн признан спортсменом года в Великобритании по версии GQ.

"Я горд тем, что стал спортсменом года по версии GQ. Необходимо продолжать усердно работать, чтобы достичь большего. Лучшие 12 месяцев еще впереди", - написал Кейн в Твиттере.



Форвард стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018, забив 6 мячей.
Теги: Тоттенхэм Сборная Англии Кейн
Сегодня, 08:56
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