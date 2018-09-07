Very proud to have won @BritishGQ's sportsman of the year last night. The hard work continues for a bigger, better 12 months ahead. ? #GQAwards pic.twitter.com/5ip62KsynG — Harry Kane (@HKane) September 6, 2018

Нападающий сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн признан спортсменом года в Великобритании по версии GQ."Я горд тем, что стал спортсменом года по версии GQ. Необходимо продолжать усердно работать, чтобы достичь большего. Лучшие 12 месяцев еще впереди", - написал Кейн в Твиттере.Форвард стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018, забив 6 мячей.