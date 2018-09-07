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Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов может купить македонский "Вардар"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов ведет переговоры о приобретении футбольного и гандбольного клубов македонского "Вардара".

Сейчас эти клубы принадлежат российскому бизнесмену Сергею Самсоненко.

По данным Sport 1, сделка близка к завершению.
Теги: Шахтер
Сегодня, 09:57
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№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 10:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
его майданутые люстрируют сразу
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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