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Владелец "Фулхэма" хочет купить "Уэмбли"

Владелец "Фулхэма" Шахид Хан хочет приобрести легендарный стадион "Уэмбли".

Как сообщает Le Figaro, он предложил Футбольной ассоциации Англии 600 миллионов фунтов стерлингов за покупку стадиона.

Ранее миллиардер высказывал желание, чтобы его команда играла на "Уэмбли".

Теги: Фулхэм
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