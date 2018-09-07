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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Владелец "Фулхэма" хочет купить "Уэмбли"
Владелец "Фулхэма" Шахид Хан хочет приобрести легендарный стадион "Уэмбли".
Как сообщает Le Figaro, он предложил Футбольной ассоциации Англии 600 миллионов фунтов стерлингов за покупку стадиона.
Ранее миллиардер высказывал желание, чтобы его команда играла на "Уэмбли".
Как сообщает Le Figaro, он предложил Футбольной ассоциации Англии 600 миллионов фунтов стерлингов за покупку стадиона.
Ранее миллиардер высказывал желание, чтобы его команда играла на "Уэмбли".
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