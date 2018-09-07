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Экс-тренер "Рубина" стал лучшим тренером августа в Англии

Главный тренер "Уотфорда" Хавьер Грасия выбран лучшим тренером АПЛ в августе.

"Шершни" под руководством 48-летнего испанца одержали четыре победы в четырех стартовых турах АПЛ с разницей мячей 9-3 и идут на третьем месте.

Грасия известен в России по работе в "Рубине".

Watford FC
Теги: Рубин Уотфорд
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, всё, осталось выиграть три ЛЕ подряд, миссия будет выполнена


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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