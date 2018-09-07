Экс-тренер "Рубина" стал лучшим тренером августа в Англии

Главный тренер "Уотфорда" Хавьер Грасия выбран лучшим тренером АПЛ в августе."Шершни" под руководством 48-летнего испанца одержали четыре победы в четырех стартовых турах АПЛ с разницей мячей 9-3 и идут на третьем месте.Грасия известен в России по работе в "Рубине".