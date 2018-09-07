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Валерий Газзаев: в матчах Лиги наций результат не важен

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о российской команде в преддверии старта в Лиге наций.

"Лига наций, это в первую очередь хорошие спарринги. В сборную вызвано много новых игроков. Это хорошая возможность, чтобы на них посмотреть. Через эти матчи нужно будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года.

Основной костяк сборной мы увидели на чемпионате мира. Сейчас должны себя проявлять игроки, у которых есть амбиции играть в стартовом составе. Хочется увидеть новых кандидатов. Сейчас результат будет не так важен", — приводит слова Газзаева Чемпионат.

В первой игре подопечные Станислава Черчесова 7 сентября на выезде сыграют с командой Турции.
Теги: Газзаев Сборная России
Сегодня, 14:16
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№2 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 15:35) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Что за бред? Для нашей сборной, например, это стимул выйти в высшую Лигу Наций (не знаю как правильно назвать) и играть с сильнейшими в следующем цикле.
И вообще не понимаю как можно выходить на поле спустя рукава.
Мы играем на турнире ветеранов 55+ и бьемся в каждой игре. Просто так, не за деньги.
А вроде все уже наигрались....


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:27) #
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По этому принципу играли последнее десятилетие. Или теперь следует ждать какого-то нового домашнего чемпионата,перед которым будет длительная подготовка к 3-4 матчам? Может пора играть в каждом матче и не делить их на важные и нет. Все-таки надо помнить,что помимо всего прочего вы играете для болельщиков.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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