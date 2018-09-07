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Гарет Бэйл стал первым, кому удалось забить 30 мячей за сборную Уэльса

Крайний нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл стал первым футболистом в истории, кому удалось забить 30 мячей в составе сборной Уэльса.

Бэйл отличился в матче Лиги наций с Ирландией. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу валлийцев.
Теги: Бэйл Сборная Уэльса
Сегодня, 17:10
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