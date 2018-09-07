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Лука Моура признан лучшим игроком АПЛ в августе

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Лукас Моура признан самым ценным игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в августе.

Как передает официальный сайт лиги, в прошедшем месяце "шпоры" выиграли три матча из трех, а Моура забил три мяча, включая дубль в ворота "Манчестер Юнайтед".

26-летний бразилец перешел в "Тоттенхэм" из французского "ПСЖ" в январе 2018 года.

"Газета.ру"
Сегодня, 18:02
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