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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Владелец "Фулхэма" готов приобрести стадион "Уэмбли" за 600 млн фунтов
Владелец лондонского "Фулхэма" Шахид Хан планирует приобрести стадион "Уэмбли".
По информации Le Figaro, миллиардер проявлял заинтересованность в покупке стадиона еще летом прошлого года. Владелец "Фулхэма" предложил Футбольной ассоциации Англии (FA) ?600 млн за "Уэмбли". 24 октября совет директоров ассоциации проведет заседание, на котором будет принято решение о дальнейшей судьбе лондонского стадиона.
"Газета.ру"
По информации Le Figaro, миллиардер проявлял заинтересованность в покупке стадиона еще летом прошлого года. Владелец "Фулхэма" предложил Футбольной ассоциации Англии (FA) ?600 млн за "Уэмбли". 24 октября совет директоров ассоциации проведет заседание, на котором будет принято решение о дальнейшей судьбе лондонского стадиона.
"Газета.ру"
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