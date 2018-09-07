Владелец "Фулхэма" готов приобрести стадион "Уэмбли" за 600 млн фунтов

Владелец лондонского "Фулхэма" Шахид Хан планирует приобрести стадион "Уэмбли".По информации Le Figaro, миллиардер проявлял заинтересованность в покупке стадиона еще летом прошлого года. Владелец "Фулхэма" предложил Футбольной ассоциации Англии (FA) ?600 млн за "Уэмбли". 24 октября совет директоров ассоциации проведет заседание, на котором будет принято решение о дальнейшей судьбе лондонского стадиона.