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Владелец "Фулхэма" готов приобрести стадион "Уэмбли" за 600 млн фунтов

Владелец лондонского "Фулхэма" Шахид Хан планирует приобрести стадион "Уэмбли".

По информации Le Figaro, миллиардер проявлял заинтересованность в покупке стадиона еще летом прошлого года. Владелец "Фулхэма" предложил Футбольной ассоциации Англии (FA) ?600 млн за "Уэмбли". 24 октября совет директоров ассоциации проведет заседание, на котором будет принято решение о дальнейшей судьбе лондонского стадиона.

"Газета.ру"
Теги: Фулхэм
Сегодня, 19:47
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 19:51) #
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Круто ....вембли за 600 миллионов ....и газмяс арена за полтора миллиарда ))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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