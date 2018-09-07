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Турция - Россия: Чалханоглу и Азиз выйдут в стартовом составе хозяев

Стал известен состав сборной Турции на матч Лиги наций против России.

Стартовый состав: Кырынтылы – Калдырым, Сеюнджю, Азиз, Озбайраклы – Йокушлу, Языджи, Топал – Чалханоглу, Тосун, Ундер.
Теги: Сборная Турции Сборная России
Сегодня, 20:58
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