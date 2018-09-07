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Сборная России объявила стартовый состав на матч Лиги наций-2018 с Турцией

Стал известен стартовый состав сборной России на гостевой матч 1-го тура группового этапа Лиги наций—2018 с командой Турции.

Россия: Лунёв, Джикия, Кудряшов, Нойштедтер, Фернандес, Газинский, Кузяев, Зобнин, Черышев, Ерохин, Дзюба.

Запасные: Гилерме, Шунин, Семёнов, Камболов, Рауш, Стоцкий, Могилевец, Смольников, Ионов, Заболотный, Полоз.
Теги: Сборная России Сборная Турции
Сегодня, 20:59
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13
(6)
№13 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:10) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
GPS,
А почему он капитаном назначен?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№12 Написал: KRIKS Москва (Сегодня, 21:46) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: Aseev Valeri
Слеповат что ли?

Туповат

Человек просто удивился ,что Ерохин в составе,да еще в нападении! А вы оскорбляете ни за что!


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...
Регистрация: 30.08.2014 [жалоба]
№11 Написал: GPS (Сегодня, 21:45) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: muller
блин, зачем Дзюбу? пусть сидит на скамейке и анекдоты с подначками. на поле-то зачем?

Исключительно потому, что назначен капитаном. Отнюдь не по футбольному принципу он на поле..)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№10 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 21:38) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Aseev Valeri
Слеповат что ли?

Туповат


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:30) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: muller
блин, зачем Дзюбу? пусть сидит на скамейке и анекдоты с подначками. на поле-то зачем?

соглашусь...не дай Бог травму получит, он в Великом Зените нам нужнее!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: muller СПб (Сегодня, 21:19) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
блин, зачем Дзюбу? пусть сидит на скамейке и анекдоты с подначками. на поле-то зачем?
Регистрация: 17.08.2013 [жалоба]
№7 Написал: GPS (Сегодня, 21:17) #
  • -2
  •  (10)
online

Цитата: Blessing
Как всегда, одни зенитовцы за Державу ответчики.

Вот и посмотрим на сколько ответят. Выучили урок?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 21:14) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Aseev Valeri
Ерохин. Слеповат что ли?


А чё Ерохин слеповат? Вроде нормальный вчера был... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:13) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как всегда, одни зенитовцы за Державу ответчики. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 21:06) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Сибирячок
Ерохин?

Ерохин. Слеповат что ли?
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 21:03) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
saint BASIL
Что-то говорили о плановом медобследовании.


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:02) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Ерохин?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 21:02) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А почему акинфей не приехал?


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
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