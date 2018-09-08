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Болельщики "Наполи" могут начать бойкотировать матчи своей команды

Президент ассоциаций по защите окружающей среды и прав пользователей и потребителей Codacons Карло Ренци выступил с критикой "Наполи" по ценовой политике на билеты на домашние матчи команды.

"Мне не нравится поведение "Наполи" в вопросе билетов. Они повышают цены, когда команда хороша и снижают их, когда им нужна публика.

Мы сделаем заявление, и если клуб продолжит свою политику ценообразования, то попросим болельщиков команды бойкотировать матчи", — приводит слова Ренци Football Italia
Теги: Наполи
Сегодня, 13:39
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