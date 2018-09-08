"Реал" может купить 21-летнего форварда из Бразилии за 25 млн

"Реал" хочет приобрести нападающего бразильского "Флуминенсе" Педро Абреу.Как передает AS, этим летом 21-летний бразильский футболист заключил новый контракт с клубом из Рио-де-Жанейро до 2021 года. Сумма отступных за игрока по новому соглашению составляет €50 млн, однако "Флуминенсе" может продать Педро за €20-25 млн.На бразильского форварда претендуют "Севилья", "Рома" и "Милан".В нынешнем сезоне Педро стал автором десяти голов в 23 матчах чемпионата Бразилии. Бразилец занимает текущую первую строчку в гонке бомбардиров чемпионата.