Игрок сборной США наехал на арбитра после симуляции Неймара: ты вообще смотрел чемпионат мира?!

Защитник сборной США Деандре Йедлин остался недоволен решением арбитра Фернандо Герреро Рамиреса, который назначил штрафной удар после очередного падения нападающего сборной Бразилии Неймара. Произошло это в товарищеском матче, который бразильцы выиграли (2:0).Американский футболист подошел к арбитру и спросил: "Ты вообще смотрел чемпионат мира?". Напомним, что по ходу чемпионата мира Неймар неоднократно симулировал, за что подвергся критике со стороны любителей футбола. На это бразилец ответил, что постоянно страдает от ударов по ногам.