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Белоруссия разгромила Сан-Марино

Белоруссия в матче Лиги наций разгромила Сан-Марино (5:0).

Лига наций УЕФА

1 тур

Беларусь – Сан-Марино 5:0

Голы: Стасевич, 5, Драгун, 29, 88, Сорока, 71 (пен.), Ковалев, 90

Беларусь: Черник – Шитов, Мартынович (к), Политевич, Володько – Маевский, Брессан, Драгун – Стасевич, (Ковалёв, 80), Лаптев, (Сорока, 60), Нехайчик, (Баланович, 68).

Сан-Марино: Бенедеттини – Цезарини, Симончини (к), Биорди – Баттистини, Лунадеи, Гиарди, Гасперони, (Хирш, 70), Палацци – Берарди, Витаоли, (Томассини, 66).

Предупреждения: Витайоли, 15, Симончини, 25, Политевич, 27, Лунадей, 42, Лаптев, 56, Хирш, 73
Теги: Сборная Белоруссии Сборная Сан-Марино
Сегодня, 21:08
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(1)
№1 Написал: nevada007 (Сегодня, 21:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Беларусь!!!!!!! а не Белоруссия....
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
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