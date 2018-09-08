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Футболист "Реала" назвал бразильца Роналдо толстяком

Полузащитник "Реала" Дани Ceбальoc прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус".

"Великолепные игроки и раньше уходили из "Реала": толстяк Роналдо, Кака… Криштиану тоже ушел, но команда все еще играет. Команда превыше всего. Выходят на первый план другие звезды – Карим Бензема, Марко Асенсио и Гарет Бэйл", - цитирует игрока Marca.
Теги: Реал
Вчера, 23:03
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№3 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
Зачем? У него, вроде была официальная болезнь, как-то некрасиво это


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Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Вчера, 23:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну так всё идеальное стремится к форме шара же! bowtie
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Вчера, 23:09) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Эмм и? Он толстый же


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
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