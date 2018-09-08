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В Испании хотят предотвратить проведение матчей в США

Президент Федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес подверг критике главу Ла Лиги Хавьера Тебаса за заключение контракта на проведение матчей внутреннего первенства в США.

Рубиалес отметил, что без согласия RFEF матчи с участием испанских команд в США проводиться не будут.

"Тебас поговорил уже со всеми, кроме тех людей, с которыми он должен был поговорить.

Это абсолютное неуважение, неверный и непонятный поступок. Этот президент требует многого от других, когда его собственное поведение откровенно оставляет желать лучшего. То, что он подписал, бесполезно. Без нашего разрешения этот контракт ничего не значит, поэтому мы посмотрим, что произойдет", — сказал Рубиалес.

"Газета.ру"
Вчера, 23:38
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№3 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 00:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
Победоносный Зенит,
Ага, речь то идёт о чемпионате, а не выставочном матче
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 00:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да всё просто посылайте в пиндосию 2-3-4 составы и пусть играют, я думаю быстро всем это надоест.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 00:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
Правильно, пускай этот глава сам мячик в америке гоняет
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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