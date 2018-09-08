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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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В Испании хотят предотвратить проведение матчей в США
Президент Федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес подверг критике главу Ла Лиги Хавьера Тебаса за заключение контракта на проведение матчей внутреннего первенства в США.
Рубиалес отметил, что без согласия RFEF матчи с участием испанских команд в США проводиться не будут.
"Тебас поговорил уже со всеми, кроме тех людей, с которыми он должен был поговорить.
Это абсолютное неуважение, неверный и непонятный поступок. Этот президент требует многого от других, когда его собственное поведение откровенно оставляет желать лучшего. То, что он подписал, бесполезно. Без нашего разрешения этот контракт ничего не значит, поэтому мы посмотрим, что произойдет", — сказал Рубиалес.
"Газета.ру"
Рубиалес отметил, что без согласия RFEF матчи с участием испанских команд в США проводиться не будут.
"Тебас поговорил уже со всеми, кроме тех людей, с которыми он должен был поговорить.
Это абсолютное неуважение, неверный и непонятный поступок. Этот президент требует многого от других, когда его собственное поведение откровенно оставляет желать лучшего. То, что он подписал, бесполезно. Без нашего разрешения этот контракт ничего не значит, поэтому мы посмотрим, что произойдет", — сказал Рубиалес.
"Газета.ру"
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