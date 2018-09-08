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Англия на своем поле проиграла Испании

Англия на своем поле в матче Лиги наций уступила Испании (1:2).

Лига наций УЕФА

1 тур

Англия – Испания 1:2

Голы: Рэщфорд, 11, Сауль, 13, Родриго, 13

Англия: Пикфорд - Магуайр, Шоу, (Роуз, 55), Стоунз, Гомес - Триппьер, Алли, Лингард, Хендерсон, (Дайер, 68), - Рэшфорд, (Уэлбек, 90+5), Кейн.

Испания: Де Хеа - Рамос, Карвахаль, Алонсо, (Мартинес, 86), Начо - Иско, Сауль, Бускетс, Алькантара, (Роберто, 80), - Аспас, Родриго.

Предупреждения: Хендерсон, 18, Шоу, 41, Стоунз, 66, Карвахаль, 84, Роуз, 90+4
Теги: Сборная Англии Сборная Испании
Вчера, 23:54
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