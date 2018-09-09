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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Люк Шоу пришел в сознание после травмы
Защитник сборной Англии Люк Шоу пришел в сознание после травмы, полученной в матче против Испании в Лиге наций, сообщает ВВС.
В раздевалке Шоу пришел в себя и смог пообщаться с врачами.
В раздевалке Шоу пришел в себя и смог пообщаться с врачами.
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