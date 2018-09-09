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Люк Шоу пришел в сознание после травмы

Защитник сборной Англии Люк Шоу пришел в сознание после травмы, полученной в матче против Испании в Лиге наций, сообщает ВВС.

В раздевалке Шоу пришел в себя и смог пообщаться с врачами.
Теги: Шоу
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