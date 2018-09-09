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Люк Шоу: я - боец, поэтому скоро вернусь

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Люк Шоу рассказал о своем самочувствии.

"Спасибо за вашу любовь и поддержку. Я чувствую себя хорошо и нахожусь в самых лучших руках. Я - боец, поэтому скоро вернусь", - написал футболист в своем твиттере.

Травма Люка Шоу (видео)
Теги: Шоу Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:15
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:36) #
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С "ужасной травмой " буду играть как супермен )

Цитата: yuri
С "ужасной травмой " буду играть как супермен )

" И дольше века длился день" . Мертвые воскресают. Он еще в полете на газон умер 7 раз .Шоу не для слабонервных.


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