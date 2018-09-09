Люк Шоу: я - боец, поэтому скоро вернусь

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Люк Шоу рассказал о своем самочувствии."Спасибо за вашу любовь и поддержку. Я чувствую себя хорошо и нахожусь в самых лучших руках. Я - боец, поэтому скоро вернусь", - написал футболист в своем твиттере.