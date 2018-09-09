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Два гола, два ассиста, два незабитых пенальти. Салах феерит в матче с Нигером (видео)

Сборная Египта провела матч отборочного цикла к Кубку африканских наций против команды Нигера (6:0).

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не реализовал два пенальти, но при этом забил два гола и сделал две результативные передачи. Помимо дубля Салаха, голы забивали игроки "Аль-Ахли" Марван Мохсен, Айман Ашраф и Салах Мохсен, а также Мохамед Эль-Ненни из "Арсенала".

Египет лидирует в своем отборочном квартете.

Теги: Салах Сборная Египта
Сегодня, 09:37
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№2 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 11:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
померился с федерацией футбола Египта?
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Сержант КМВ (Сегодня, 10:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
почему под статьёй тег-сборная нигерии.нигерия и нигер разные государства.
с нигерией египет бы не так уж и феерил .а про сборную нигера даже вон на сайте и не слышали.
нигерский кипер крут-отразить 2 пеналя салаха.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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