Два гола, два ассиста, два незабитых пенальти. Салах феерит в матче с Нигером (видео)

Сборная Египта провела матч отборочного цикла к Кубку африканских наций против команды Нигера (6:0).Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не реализовал два пенальти, но при этом забил два гола и сделал две результативные передачи. Помимо дубля Салаха, голы забивали игроки "Аль-Ахли" Марван Мохсен, Айман Ашраф и Салах Мохсен, а также Мохамед Эль-Ненни из "Арсенала".Египет лидирует в своем отборочном квартете.