Эрик Кантона: тренером "Манчестер Юнайтед" должен быть Гвардиола

Легенда английского "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона заявил, что нынешний наставник манкунианцев Жозе Моуринью не подходит "красным дьяволам" как специалист."Не получаю наслаждения от игры команды. Но это только начало сезона, пока слишком рано говорить. "МЮ" — великий клуб и у все будет хорошо. Я уверен, что они будут побеждать.Но как они играют? Никакого веселья, никакого творчества. Мне нравится Моуринью. Это сильная личность, но он не для "Юнайтед". Тренером этой команды должен быть Гвардиола", — цитирует Кантона The Daily Mail.