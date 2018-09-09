Эрик Кантона: тренером "Манчестер Юнайтед" должен быть Гвардиола

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:41
Владислав Радимов: показали пацанам блокадные кадры. 77 лет с начала блокады. И проиграть в такой день? Ну уж нет (11)
Владислав Радимов: показали пацанам блокадные кадры. 77 лет с начала блокады. И проиграть в такой день? Ну уж нет (11)
Вчера, 23:54
Англия на своем поле проиграла Испании
Англия на своем поле проиграла Испании
Вчера, 23:38
В Испании хотят предотвратить проведение матчей в США (4)
В Испании хотят предотвратить проведение матчей в США (4)
Вчера, 23:24
Люк Шоу получил ужасную травму в матче с Испанией (Видео 18+) (14)
Люк Шоу получил ужасную травму в матче с Испанией (Видео 18+) (14)
Вчера, 23:17
Ветеран "Спартака" не считает Глушакова хуже Маркизио (13)
Ветеран "Спартака" не считает Глушакова хуже Маркизио (13)
Вчера, 23:03
Футболист "Реала" назвал бразильца Роналдо толстяком (5)
Футболист "Реала" назвал бразильца Роналдо толстяком (5)
Вчера, 22:08
Массимо Каррера: "Спартак" будет биться за новые трофеи (23)
Массимо Каррера: "Спартак" будет биться за новые трофеи (23)
Вчера, 21:44
Драка «чертей» с «волками», 2 карты на минуту для Прокофьева, ничьи Евсеева и Радимова. Обзор 10 тура ФНЛ (1)
Драка «чертей» с «волками», 2 карты на минуту для Прокофьева, ничьи Евсеева и Радимова. Обзор 10 тура ФНЛ (1)
Вчера, 21:10
"Армавир" и "Шинник" сыграли вничью
"Армавир" и "Шинник" сыграли вничью
Вчера, 21:08
Белоруссия разгромила Сан-Марино (1)
Белоруссия разгромила Сан-Марино (1)
Вчера, 20:56
Рамос и Иско - в стартовом составе испанцев на матч с Англией (1)
Рамос и Иско - в стартовом составе испанцев на матч с Англией (1)
Вчера, 20:38
Селюк: Хеведес за 2 месяца получил 500 тысяч евро. Почему спортивный директор "Локо" до сих пор на своем месте? (5)
Селюк: Хеведес за 2 месяца получил 500 тысяч евро. Почему спортивный директор "Локо" до сих пор на своем месте? (5)
Вчера, 20:09
"Краснодар-2" потерпел первое поражение в сезоне
"Краснодар-2" потерпел первое поражение в сезоне
Вчера, 20:05
"Интер" заинтересован в приобретении Маттео Дармиана
"Интер" заинтересован в приобретении Маттео Дармиана
Вчера, 19:41
"Тамбов" и "Чертаново" сыграли вничью
"Тамбов" и "Чертаново" сыграли вничью
Вчера, 19:26
Руслан Нигматуллин: подписание Терри - пиар-акция "Спартака" (6)
Руслан Нигматуллин: подписание Терри - пиар-акция "Спартака" (6)
Вчера, 19:14
"Томь" обыграла "Мордовию" (1)
"Томь" обыграла "Мордовию" (1)
Вчера, 19:08
Леандро Паредес может перейти в "Милан" (12)
Леандро Паредес может перейти в "Милан" (12)
Вчера, 19:02
"Зенит-2" сыграл вничью с "Химками"
"Зенит-2" сыграл вничью с "Химками"
Вчера, 18:49
"Спартак-2" уступил "Нижнему Новгороду"
"Спартак-2" уступил "Нижнему Новгороду"
Вчера, 18:34
Переход Тигиева в "Крылья Советов" был оформлен за час до закрытия трансферного окна (1)
Переход Тигиева в "Крылья Советов" был оформлен за час до закрытия трансферного окна (1)
Вчера, 18:18
"Зенит" показал видео о прибытии Маркизио в Санкт-Петербург (8)
"Зенит" показал видео о прибытии Маркизио в Санкт-Петербург (8)
Вчера, 18:06
Игрок сборной США наехал на арбитра после симуляции Неймара: ты вообще смотрел чемпионат мира?!
Игрок сборной США наехал на арбитра после симуляции Неймара: ты вообще смотрел чемпионат мира?!
Вчера, 17:41
Денис Черышев может быть дисквалифицирован на четыре года (21)
Денис Черышев может быть дисквалифицирован на четыре года (21)
Вчера, 17:20
Отец Кузяева: в Турции Черчесов сделал ставку на опытных игроков, а ротацию мы увидим с чехами
Отец Кузяева: в Турции Черчесов сделал ставку на опытных игроков, а ротацию мы увидим с чехами
Эрик Кантона: тренером "Манчестер Юнайтед" должен быть Гвардиола
Легенда английского "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона заявил, что нынешний наставник манкунианцев Жозе Моуринью не подходит "красным дьяволам" как специалист.
"Не получаю наслаждения от игры команды. Но это только начало сезона, пока слишком рано говорить. "МЮ" — великий клуб и у все будет хорошо. Я уверен, что они будут побеждать.
Но как они играют? Никакого веселья, никакого творчества. Мне нравится Моуринью. Это сильная личность, но он не для "Юнайтед". Тренером этой команды должен быть Гвардиола", — цитирует Кантона The Daily Mail.
"Газета.ру"
"Не получаю наслаждения от игры команды. Но это только начало сезона, пока слишком рано говорить. "МЮ" — великий клуб и у все будет хорошо. Я уверен, что они будут побеждать.
Но как они играют? Никакого веселья, никакого творчества. Мне нравится Моуринью. Это сильная личность, но он не для "Юнайтед". Тренером этой команды должен быть Гвардиола", — цитирует Кантона The Daily Mail.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.