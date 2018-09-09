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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Марио Манджукич хочет продлить контракт с "Ювентусом"
Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич хочет продлить контракт с туринским клубом.
По информации calciomercato, хорватский футболист хочет продлить контракт, который рассчитан до 2021 года, еще на один сезон.
Как сообщает источник, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри полностью поддерживает это решение, так как рассчитывает на игрока не только в атаке, но и в защите.
"Газета.ру"
По информации calciomercato, хорватский футболист хочет продлить контракт, который рассчитан до 2021 года, еще на один сезон.
Как сообщает источник, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри полностью поддерживает это решение, так как рассчитывает на игрока не только в атаке, но и в защите.
"Газета.ру"
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