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Моуриньо упал перед матчем сборных Испании и Англии (видео)

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо упал на территории стадиона перед началом матча между сборными Англии и Испании (1:2).

Теги: Моуриньо Манчестер Юнайтед
Вчера, 21:53
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(5)
№2 Написал: iDEAD Череповец (Вчера, 23:14) #
  • +2
  •  (2)

Молодец , не стал валяться как Неймар )))))))))
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Вчера, 22:09) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
И тут чувак в футболке с надписью ( Here, to help )-здесь, чтобы помочь joy
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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