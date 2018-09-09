Моуриньо упал перед матчем сборных Испании и Англии (видео)

Jose Mourinho doing his best Steve Gerrard impression ? #MUFC pic.twitter.com/rokbmlbsNz — Manchester United (@ManUtds_News) September 9, 2018

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо упал на территории стадиона перед началом матча между сборными Англии и Испании (1:2).